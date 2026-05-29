نخستین قطار مسافری اردبیل به مشهد مقدس با بدرقه مقامات محلی حرکت کرد و در این سفر، جمعی از خبرنگاران و خانواده‌های معظم شهدا به زیارت امام رضا (ع) مشرف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، طبق اعلام مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل آیین افتتاح رسمی این مسیر ریلی در آینده نزدیک با حضور مقامات ملی برگزار خواهد شد.

عملیات اجرایی راه‌آهن اردبیل- میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر از سال ۱۳۸۴ آغاز شد.

ساخت راه‌آهن اردبیل - میانه که جزو سخت‌ترین طرح‌های ریلی کشور به شمار می‌رود، پیش از سال ۹۴ با کندی پیش می‌رفت، اما با پیگیری مسئولان امر این طرح سرعت گرفت و با وجود تنگنا‌های اعتباری اقدامات زیرسازی و ریل‌گذاری آن تسریع شد.

مشخصات این پروژه ریلی که در ۱۲ قطعه در حال اجرا بود، شامل ۳۵ درصد منطقه کوهستانی و سخت‌گذر، ۴۵ درصد تپه ماهور و ۲۰ درصد دشت است.

همچنین مرتفع‌ترین پل ریلی کشور به ارتفاع ۸۱ متر، ۲۷ کیلومتر تونل و بازگشایی هفت کیلومتر گالری از دیگر مشخصات فنی این پروژه به شمار می‌رود که تکمیل و احداث آن را در زمره دشوارترین پروژه‌های اجرایی کشور قرار داده است.

به گفته مسئولان امر، در پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه در نهایت ۶۲ دهنه تونل به طول ۲۳ هزار و ۸۱۰ متر، چهار کیلومتر پل دره‌ای بزرگ، سه کیلومتر پل آب‌رو و ۱۰ دستگاه گالری به طول چهار کیلومتر اجرا شده است.

حجم عملیات اجرایی این خط ریلی بسیار گسترده بوده و برای تکمیل آن حدود ۳۵ هزار تن مصالح فلزی همچون آهن‌آلات، میلگرد، کابل و حدود ۲۲۰ هزار تن سیمان مورد استفاده قرار گرفته است.