به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تغریحات سالم کیش، اعلام کرد: چهارمین هفته جمعه‌های والیبالی بانوان یادواره شهدای مدرسه شجره میناب با هفت دیدار پیگیری می‌شود.

تیم‌های تدبیر ایمن حافظ و پرشین از ساعت ۱۳:۳۰ و تیم‌های برج دانا و کیش را از ساعت ۱۴:۱۵ و تیم‌های پرشین و گالا از ساعت ۱۵ و تیم‌های خلیج فارس با کیش را از ساعت ۱۵:۴۵ و تیم‌های تدبیر ایمن حافظ با گالا از ساعت ۱۶:۳۰ و تیم‌های برج دانا و خلیج فارس نیز از ساعت ۱۷:۱۵ با یکدیگر رقابت می‌کنند.

دیدار نهایی مسابقات نیز از ساعت ۱۸:۳۰ با رقابت تیم‌های اول گروه A و اول گروه B در سالن خلیج فارس مجموعه ورزشی دهکده المپیک کیش برگزار می‌شود.