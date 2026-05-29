برنامه صبحگاهی «سلام تهران» در روز شنبه ۹ خردادماه، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزههای مختلف، به بررسی نقش محلهمحوری در مدیریت مصرف انرژی و تبیین الگوهای زندگی حضرت علی (ع) در جامعه امروز میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه صبحگاهی «سلام تهران» در این قسمت با تمرکز بر موضوعات متنوع اجتماعی، فرهنگی و مذهبی روی آنتن میرود.
محور اصلی این برنامه، بررسی راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی با تمرکز بر نقش کلیدی محلهها و همچنین انطباق الگوهای عملیِ زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) با مقتضیات عصر حاضر خواهد بود تا راههای تجلی پیامهای ولایت و امامت در سبک زندگی امروز واکاوی شود.
«سلام تهران» در این قسمت میزبان طیف متنوعی از نخبگان و مسئولان در حوزههای مختلف است.
در بخش ورزشی و فرهنگی، ناصر فریادشیران (رئیس آکادمی باشگاه استقلال) و محمود حبیبی کسبی (شاعر و دبیر جشنواره شعر) حضور خواهند داشت.
همچنین در بخشهای تخصصی و اجتماعی، عبدالرضا چراغعلی (کارشناس ارشد معماری و شهرسازی) و محبوبه مقری (معاون آسیبها و مسائل اجتماعی استانداری تهران) به بحث پیرامون بهینهسازی شهری و مسائل اجتماعی میپردازند.
بخشهای هنری و معارفی برنامه نیز با حضور سعید پورقربانی (خواننده) و مریم فرضی (کارشناس تربیتی و مذهبی) دنبال میشود تا ابعاد مختلف موضوعات برنامه به شکل همهجانبه بررسی شود.
برنامه صبحگاهی «سلام تهران» با اجرای فریبا باقری و بهروز تشکر، روز شنبه ۹ خردادماه، ساعت ۷:۰۰ صبح به صورت زنده از شبکه تهران (پنج) تقدیم مخاطبان و علاقهمندان میشود.