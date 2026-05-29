وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر حملونقل قزاقستان، با تاکید بر توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه تجارت، لجستیک و حملونقل گفت: موضوعاتی مانند افزایش خطوط کشتیرانی خزر، تسهیل تشریفات گمرکی و احیای پروازهای دو کشور در دستور کار قرار دارد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، در نشست آقای سیدمحمد اتابک با نرلان سورانبایف در شهر آستانه، راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک با هدف افزایش تقاضا و حجم تأمین کالاهای اساسی و نیز تسهیل فرآیندهای بارگیری، تخلیه و ترخیص کالا از گمرکات دو کشور بررسی شد.
در این دیدار همچنین بر بهرهگیری از تجربه خطوط دریایی میان بنادر شمالی ایران شامل انزلی، امیرآباد و نوشهر با بندر آکتائو برای ارتقای مبادلات تجاری تأکید شد. دو طرف علاوه بر این، همکاری برای جذب سرمایهگذاران قزاقستانی برای سرمایهگذاری در بنادر شمالی ایران و نیز تأمین شناورهای مورد نیاز در دریای خزر را از محورهای مهم همکاری اعلام کردند.
افزایش خطوط کشتیرانی در دریای خزر (کاسپین) میان بنادر ایران و قزاقستان به منظور افزایش حجم مبادلات دریایی و بهرهگیری از مزیتهای رقابتی این شیوه حملونقل، از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
در ادامه، دوطرف بر ضرورت رفع بازرسیهای مجدد کانتینرهای حامل محصولات ایرانی توسط گمرک قزاقستان در بندر آکتائو، حذف هزینههای اضافی خدمات بندری و گمرکی و کاهش زمان تخلیه و بارگیری کالاهای صادراتی ایران تأکید کردند.
همچنین بر موضوع از سرگیری و صدور مجوز فعالیت مجدد خطوط پروازی میان دو کشور که پس از جنگ تحمیلی اخیر متوقف شده بود، تأکید شد؛ موضوعی که میتواند در توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و گردشگری ایران و قزاقستان نقشآفرین باشد.
این نشست در راستای تقویت همکاریهای تهران و آستانه و با هدف ارتقای تعاملات اقتصادی و حملونقلی میان دو کشور برگزار شد.