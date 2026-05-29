توده هوای گرما تنها امروز، جمعه هشتم خرداد فرصت خودنمایی در جنوب غرب خوزستان را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، توده هوای گرم طی امروز سبب وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی استان خواهد شد.
اما طی فردا روند کاهش محسوس ۶ تا ۸ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
همچنین از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت فردا گذر موج ضعیفی از فراز استان، سبب ابرناکی و احتمال بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان و وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان خواهد شد که با توجه به شدت وزش باد احتمال گردوخاکهای محلی و موقتی نیز در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان وجود دارد. شمال خلیج فارس تا اوایل روز دوشنبه مواج خواهد بود.
مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد از ورود و تاثیر توده گرد و خاک عراقی از بعد از ظهر امروز جمعه ۸ خرداد تا اواخر وقت امروز در مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکزی استان خبر داد که سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۸.۹ و دزپارت (دهدز) با دمای ۲۳.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۳ و کمینه دمای ۲۸.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.