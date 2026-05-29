فرمانده قرارگاه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه در آیین بزرگداشت شهید حاج محمد پاکپور، با تشریح ابعاد شخصیتی و مدیریتی این فرمانده شهید، او را نماد اخلاص، ولایتمداری، تدبیر و مجاهدت در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار سرتیپ پاسدار جواد استکی، فرمانده قرارگاه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه، امروز در آیین بزرگداشت یاد و خاطره سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج محمد پاکپور و سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی که در روستای دهسد خنداب برگزار شد، به بیان ویژگی‌های شخصیتی، مدیریتی و مجاهدت‌های این فرمانده شهید پرداخت.

سردار استکی با تجلیل از مقام شامخ شهید پاکپور اظهار داشت: شهید پاکپور شخصیتی گمنام، اما در سطح بین‌المللی یک قهرمان ملی بود که هیچ‌گاه خود را مطرح نمی‌کرد.

وی با اشاره به روحیه معنوی و اخلاص این شهید افزود: شهید پاکپور انسانی متدین، با تقوا و مخلص بود و همه اقداماتش را تنها برای رضای خدا انجام می‌داد. بندگی خدا برای او در اولویت قرار داشت و همواره خود را تنها یک بنده خدا می‌دانست.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه با تأکید بر روحیه تکلیف‌گرایی شهید پاکپور خاطرنشان کرد: ایشان با خلوص نیت وظایف خود را انجام می‌داد و برای تأمین امنیت مردم شبانه‌روز تلاش می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از شب‌ها تنها یک ساعت استراحت داشت.

سردار استکی با اشاره به تدبیر و شجاعت این فرمانده شهید گفت: همان ویژگی‌هایی که رهبر معظم انقلاب درباره شهید حاج قاسم سلیمانی بیان فرمودند، درباره شهید پاکپور نیز صدق می‌کند؛ ایشان مدیری مدبر، شجاع و دارای قدرت تصمیم‌گیری بالا در میدان‌های عملیاتی بود.

وی مهم‌ترین ویژگی شهید پاکپور را ولایتمداری و تبعیت محض از مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: شهید پاکپور همواره رهنمود‌های رهبر انقلاب را با دقت یادداشت و در مجموعه سپاه و نیروی زمینی اجرا می‌کرد و رضایت رهبر معظم انقلاب را بزرگ‌ترین افتخار خود می‌دانست.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا همچنین با اشاره به خدمات محرومیت‌زدایی این شهید افزود: شهید پاکپور در حوزه‌هایی همچون آب‌رسانی، خانه‌سازی، مدرسه‌سازی، ایجاد اشتغال، رسیدگی به محرومان و انسداد مرز‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داد که مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت.

سردار استکی در ادامه به سوابق عملیاتی و مدیریتی شهید پاکپور اشاره کرد و گفت: ایشان در دوران دفاع مقدس مسئولیت‌های مهمی در نیروی زمینی سپاه برعهده داشت و پس از جنگ نیز در فرماندهی لشکر ۸ نجف، تقویت حزب‌الله لبنان، بنیان‌گذاری و توسعه نیروی هوافضای سپاه و تأمین امنیت مرز‌های کشور نقش‌آفرینی کرد.