زنجان، قطب چاقوسازی ایران، بار دیگر با رونمایی از «کوچک‌ترین چاقوی جیبی جهان» عنوان‌ساز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ زنجان، که سال‌هاست به عنوان یکی از قطب‌های اصلی چاقوسازی ایران شناخته می‌شود، بار دیگر با رونمایی از «کوچک‌ترین چاقوی جیبی جهان» توجه کاربران فضای مجازی و علاقه‌مندان به صنایع دستی را به خود جلب کرد.

این چاقوی مینیاتوری با ظرافت و دقت بی‌نظیری ساخته شده است که واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. طبق ادعای برخی منابع و کاربران، این اثر دست‌ساز نه تنها در سطح ملی، بلکه در کتاب رکورد‌های جهانی گینس نیز به عنوان کوچک‌ترین چاقوی جیبی جهان ثبت شده است.

جزئیات ظریف این شاهکار مینیاتوری

این چاقوی بسیار ریز که به تازگی در شهر زنجان رونمایی شده است، ویژگی‌های ظاهری خاصی دارد:

رنگ و ظاهر: بدنه چاقو به رنگ طلایی و با سطحی بسیار شفاف و صیقلی ساخته شده است.

دقت ساخت: کوچک بودن ابعاد این چاقو، نیازمند مهارت فوق‌العاده و دقتی چشمگیر از سوی استادکار سازنده بوده است.

زنجان؛ پایتخت چاقوی ایران

شهر زنجان از دیرباز به دلیل هنر چاقوسازی شهرت جهانی دارد. استادکاران زنجان با تکیه بر دانش بومی و تکنیک‌های سنتی، محصولاتی را تولید می‌کنند که نه تنها در داخل ایران، بلکه در بازار‌های بین‌المللی نیز طرفداران بسیاری دارند. رونمایی از این چاقوی مینیاتوری، یادآوری دیگری است بر توانمندی صنعتگران این شهر در خلق آثار هنری با ابعاد کوچک، اما با ارزش بالا.

با این حال، لازم به ذکر است که هنوز جزئیات رسمی و مستندات کاملی درباره ثبت رسمی این رکورد در کتاب گینس توسط نهاد‌های مربوطه منتشر نشده است، اما ادعای داشتن این عنوان در میان سازندگان و برخی منابع داخلی مطرح شده است.