مدیرکل ثبت احوال استان لرستان گفت: براساس آمار‌های ثبت‌ شده در سال ۱۴۰۴، در استان ۲۰ هزار و ۴۴۰ نوزاد متولد شده‌اند که از این شمار ۱۰ هزار و ۸۸۹ نوزاد پسر و ۹ هزار و ۵۵۱ نوزاد دختر بوده‌اند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل ثبت احوال استان لرستان گفت: براساس آمار‌های ثبت‌ شده در سال ۱۴۰۴، در استان ۲۰ هزار و ۴۴۰ نوزاد متولد شده‌اند که از این شمار ۱۰ هزار و ۸۸۹ نوزاد پسر و ۹ هزار و ۵۵۱ نوزاد دختر بوده‌اند که به این ترتیب، به‌طور میانگین روزانه ۵۶ نوزاد در استان به دنیا آمده است.

فریبرز امیری افزود: همچنین در این مدت ۴۳۹ مورد تولد دوقلو و ۱۴ مورد تولد سه‌قلو به ثبت رسیده است، میانگین سن مادران در زمان تولد اولین فرزند، ۲۷ سال گزارش شده و میانگین فاصله بین فرزند اول و دوم نیز حدود ۶ سال بوده است. بر اساس این آمار، بیشترین ولادت‌ها مربوط به فرزند دوم با ۳۷.۵ درصد بوده است.

به گفته وی از نظر جایگاه کشوری، استان در حوزه ولادت رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده و میزان ولادت در استان بالاتر از میانگین کشوری اعلام شده است.





پرنیان گفت: همچنین در بخش وفات نیز طی این مدت ۱۱ هزار و ۵ فوت به ثبت رسیده و به‌طور متوسط روزانه ۳۰ فوت در استان ثبت شده است. همچنین ۵۷ درصد فوت‌شدگان مردان و ۴۳ درصد زنان بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال لرستان اضافه کرد: در حوزه ازدواج، ۱۲ هزار و ۹۳۴ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش داشته است. میانگین سن ازدواج در استان برای مردان ۲۸ سال و ۱ ماه و برای زنان ۲۲ سال و ۶ ماه اعلام شده و استان در این بخش رتبه ۵ کشور را دارد.

به گفته پرنیان در مقابل، آمار طلاق نیز نشان می‌دهد که ۳ هزار و ۹۷۰ واقعه طلاق در استان ثبت شده و این رقم نسبت به سال گذشته، ۸ درصد کاهش داشته است. میانگین سن طلاق در مردان ۳۹ سال و در زنان ۳۴ سال بوده و استان در این بخش رتبه ۲۰ کشور را به خود اختصاص داده است؛ آماری که نشان می‌دهد وضعیت استان در طلاق، بهتر از میانگین کشوری است.

همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳ هزار و ۲۲ نوزاد نیز مشمول کارت امید مادرانه شده‌اند.