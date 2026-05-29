دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی گفت: هرگونه برداشت غیرمجاز از شبکه آب آشامیدنی، اخلال در حقوق عمومی مردم محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، سیدمحمد مصطفیزاده، درباره استفاده از آب اشامیدنی برای مصارف غیرمجاز از جمله آبیاری زمینهای کشاورزی، گفت: استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی در بخش کشاورزی، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، سبب اخلال در توزیع عادلانه مایحتاج عمومی میشود.
مصطفی زاده از تشدید فعالیت گشتهای آب در این شهرستان هم خبر داد و گفت: برای متخلفان به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی، پرونده قضایی تشکیل و با خاطی یا خاطیان به اشد مجازات برخورد صورت خواهد پذیرفت.
دادستان کردکوی با تأکید بر نقش مردم در صیانت از منابع عمومی، از شهروندان خواست:هرگونه استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی را از طریق تماس با شمارههای ۰۱۷۳۴۳۲۲۱۳۱ و ۰۱۷۳۴۳۲۳۱۱۳ داخلی ۱۱۷ به دادستانی اطلاع دهند.
مصطفی زاده، گفت: گزارشهای شهروندان میتواند در جلوگیری از هدررفت منابع آبی و برخورد با متخلفان مؤثر باشد..