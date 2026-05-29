سید مهدی مهدوی، یاسین جرجانی و عباس کهریزی، سه بازیکن آینده‌دار تیم فوتبال آلومینیوم اراک، برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال امید ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید مهدی مهدوی، یاسین جرجانی و عباس کهریزی، سه بازیکن جوان و آینده‌دار تیم فوتبال آلومینیوم اراک، این روز‌ها در اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال امید ایران حضور دارند و زیر نظر کادر فنی، خود را برای رقابت‌های پیش‌رو آماده می‌کنند.

سید مهدی مهدوی که در اردو‌های گذشته تیم فوتبال امید ایران نیز حضور داشته، همچنان جایگاه خود را در جمع ملی‌پوشان حفظ کرده است و یاسین جرجانی و عباس کهریزی نیز در این مرحله فرصت یافته‌اند توانایی‌های فنی خود را به نمایش بگذارند.

گفتنی است پیش از این نیز محمد خلیفه، دروازه‌بان جوان آلومینیوم اراک، در اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشته و هم‌اکنون خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده میکند.