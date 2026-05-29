به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: عصر امروز شاهد وزش باد خیلی شدید با سرعت ۹۵ کیلومتر بر ساعت و گرد و خاک در استان خواهیم بود.

مرتضی صبوری افزود: فردا اندکی از سرعت وزش باد و شدت گرد و خاک کاسته خواهد شد و به ۸۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۱ درجه و از فردا تا روز چهارشنبه شاهد کاهش چند درجه‌ای دمای هوا خواهیم بود به طوری که فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۸ درجه و روز یکشنبه ۳۶ درجه سانتیگراد است.