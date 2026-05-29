خواجه سعد رفیق سیاستمدار ارشد حزب مسلم لیگ نواز پاکستان و وزیر سابق دولت اسلامآباد، اعلام کرد آمریکا نخواهد توانست توافقی مطابق خواستههای خود و رژیم صهیونیستی بر ایران تحمیل کند و سیاست فشار و تهدید واشنگتن با شکست مواجه شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این تحلیلگر پاکستانی همزمان با گمانه زنیها از نزدیک بودن رونمایی از پیش نویس توافق اولیه توقف جنگ میان ایران و آمریکا توسط اسلام آباد در اظهاراتی تاکید کرد: آمریکا در مهار، تحمیل از راه تهدید و وادار کردن ایران به عقب نشینی ناکام مانده و تمامی ابزارهای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجه مطلوب واشنگتن را به همراه نداشته است.
خواجه سعد رفیق گفت: عناصر ضد حاکمیت ملی در داخل ایران نیز نتوانستند به ابزاری برای بی ثبات سازی این کشور تبدیل شوند و برخلاف انتظار آمریکا و متحدانش، انسجام داخلی ایران حفظ شده است.
این سیاستمدار پاکستانی همچنین اظهار داشت: کشورهای مسلمان همسایه ایران حاضر نشدهاند در پروژههای استعماری و جنگ طلبانه علیه تهران مشارکت کنند و بسیاری از کشورهای عربی نیز تمایلی به پرداخت هزینههای جنگ و درگیری با ایران ندارند.
وی افزود: افکار عمومی جهان و حتی بسیاری از متحدان آمریکا در ناتو نیز آشکارا با حمله نظامی به ایران مخالف هستند و ادامه سیاستهای تهاجمی واشنگتن را تهدیدی برای امنیت و ثبات جهانی میدانند.
وزیر سابق دولت پاکستان با اشاره به نقش قدرتهای شرقی تصریح کر:د حمایت خاموش، اما راهبردی چین و روسیه از ایران در تحولات اخیر مؤثر بوده و موازنه منطقهای را تحت تأثیر قرار داده است.
خواجه سعد رفیق در ادامه نوشت: آمریکا اکنون در دام سیاستهایی گرفتار شده که خود طراحی کرده و بی پروایی و ماجراجویی رهبران واشنگتن هزینههای سنگینی را نه تنها به مردم منطقه بلکه به ملت آمریکا و اقتصاد جهانی تحمیل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: فشار، تهدید و سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا دیگر کارایی گذشته را ندارد و جهان به سمت شکل گیری موازنههای جدید سیاسی و امنیتی در حال حرکت است.