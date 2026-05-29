در حاشیه مجمع اقتصادی اوراسیا در آستانه، توسعه همکاریهای تجاری، تسهیل تبادلات گمرکی و اجرای توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی شد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، در نشست حاشیه مجمع اقتصادی اوراسیا در آستانه، طرفین پیرامون توسعه همکاریهای تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اجرای توافق تجارت آزاد، کاهش موانع تجاری، تسهیل تبادلات گمرکی و افزایش حجم تجارت دوجانبه تبادل نظر کردند.
همچنین موضوعاتی از جمله گسترش همکاریهای صنعتی، حملونقل و ترانزیت، توسعه راهگذرهای منطقهای و بهرهگیری بیشتر از ظرفیت بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا با اشاره به اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا اعلام کرد که از زمان اجرای این توافق، تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روند افزایشی داشته و رشد ۱۵ درصدی تجارت به ثبت رسیده است.
در این دیدار، ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری دومین دور نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی اوراسیا در تهران و دعوت رسمی از طرف مقابل برای سفر به تهران، بر ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای گمرک، گواهی مبدأ، حملونقل، استاندارد و سایر زمینههای مرتبط تاکید شد.