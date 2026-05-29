بر اثر حادثه سقوط از ارتفاعات قلعه کینو در شهرستان اندیکا یک نفر جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر سقوط سه نفر از ارتفاعات قله «کینو» در محور اندیکا به چهارمحال و بختیاری، تیم امداد و نجات کوهستان پایگاه تاراز به محل حادثه اعزام شد.
دکتر حسن عبودی مزرعی با اشاره به اینکه در این عملیات امدادی تیم پایگاه «بازفت» استان چهارمحال و بختیاری به عنوان پشتیبان حضور داشت، ادامه داد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: یکی از مصدومان توسط آمبولانس هلالاحمر خوزستان و مصدوم دیگر توسط عوامل هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.