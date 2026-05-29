بررسی «سرو، سپید، سرخ» و «اهل ایران» در «هفت»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میز سینمای ایران این قسمت از برنامه به بررسی مجموعه‌های «سرو، سپید، سرخ» و «اهل ایران» اختصاص دارد که با حضور لیلی عاج و محمد اسفندیاری برگزار می‌شود.

همچنین گفتگوی ویژه با حضور مسعود فراستی و رامتین شهبازی برگزار می‌شود.

جواد طوسی و جواد فراهانی نیز در میز سینمای جهان این قسمت به نقد و بررسی فیلم «The money maker» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.