برگزاری نخستین آزمون «پذیرش مدیران جوان دولت» در لرستان
رئیس دانشگاه پیامنور لرستان گفت: مرحله نخست ارزیابی داوطلبان «برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» با عنوان آزمون «تناسب شغل و شخصیت» همزمان با سراسر کشور در لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس دانشگاه پیامنور لرستان از برگزاری نخستین دوره آزمون سراسری ارزشیابی، پذیرش و توانمندسازی ۵۰۰ مدیر جوان بدنه دولت در استان خبر داد و گفت: این رویداد ملی سرآغاز فصل جدیدی از ماموریتهای حاکمیتی دانشگاه پیامنور در مسیر تربیت و ارتقای سرمایه انسانی دولت است.
پیمان رجبی افزود: این آزمون با همکاری دانشگاه پیامنور و در ۳۷ حوزه امتحانی در مراکز استانها برگزار شد و بخشی از فرآیند شناسایی و ارزیابی نیروهای جوان برای حضور در عرصههای مدیریتی کشور به شمار میرود.
به گفته وی این آزمون در لرستان با حضور ۲۰۴ داوطلب برگزار شد که از این شمار ۱۲۲ نفر آقا و ۸۲ نفر خانم هستند.
رجبی اضافه کرد: این آزمون ویژه فارغالتحصیلان با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا است و فرآیند گزینش متقاضیان در سه مرحله انجام میشود.
رجبی تشریح کرد: در مرحله اول حدود چهار برابر ظرفیت اولیه به مرحله دوم راه پیدا میکند، مرحله دوم، در زمره بررسیهای کانونهای ارزیابی مرکز آموزشی مدیریت دولتی است، در مرحله سوم نیز شایستگیهای تخصصی و فنی، ارزیابی میشود پس از آن متقاضیانی که هر سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند، قبل از شروع کار اصلی، یک دوره ۱۸ ماهه آموزشی، تربیتی و توسعهای را طی میکنند.
وی بیان کرد: از آنجایی که هم کارمندان دولت و هم داوطلبان آزاد حق شرکت در آزمون را داشتهاند چنانچه متقاضی بعد از قبولی، جزو داوطلبان آزاد باشد و از هیچ منصب دولتی برخوردار نباشد به صورت قراردادی در دستگاه مربوطه استخدام میشود.
وی اضافه کرد: شرکت در دوره به معنای قبولی قطعی نیست و ارزیابیهای مستمری در طول دوره انجام میشود که حدنصاب قبولی، ۷۵ درصد و عدم موفقیت در این ارزیابیها، به منزله لغو قرارداد و حذف از این برنامهها خواهد بود.
رجبی افزود: همچنین افرادی که گواهینامه دوره را دریافت میکنند در اولویت هستند و دستگاههای اجرایی موظف خواهند بود در انتخاب مدیران آینده برای حوزههای کلیدی از این افراد استفاده کنند.