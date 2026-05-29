به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان از آغاز عملیات آرایش خوشه‌های خرما، موسوم به دلاویز کردن یا دلی کردن، در نخلستان‌های این شهرستان خبر داد.

ناجی شهیب‌زاده با اشاره به اهمیت راهبردی این مرحله در نخیلات، گفت: عملیات آرایش خوشه‌ها یکی از عملیات مهم در مراحل داشت خرماست که در نخلستان‌های آبادان آغاز شده است.

وی افزود: این عملیات در ارقام تجاری، به‌ویژه رقم برحی، به دلیل تراکم بالای خوشه‌ها و سنگینی وزن آنها انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان با تبیین دلایل اهمیت این اقدام بیان کرد: آرایش خوشه‌ها تنها یک عمل ظاهری نیست، بلکه ضامن سلامت و کیفیت محصول نهایی است.

وی اظهار کرد: حفظ تعادل و توازن، ممانعت از شکستن یا له شدن خوشه‌ها بر اثر سنگینی، ایجاد فضای کافی برای گردش هوای بهتر در اطراف خوشه‌ها، تابش کافی نور خورشید و همچنین سهولت در انجام عملیات سم‌پاشی و مبارزه با آفات (مانند کنه گردآلود) و جلوگیری از تراکم بیش از حد که منجر به کاهش کیفیت میوه می‌شود، از مزایای اصلی این عملیات هستند.

شهیب‌زاده درباره نحوه اجرای این عملیات گفت: در این روش، نخل‌داران ماهر با استفاده از طناب‌های مخصوص و ابزار‌های سنتی، خوشه‌ها را با دقت از میان برگ‌ها بیرون کشیده و به صورت متقارن در اطراف تاج درخت توزیع می‌کنند و با بستن آنها به برگ‌های مجاور، خوشه‌ها را در جای خود تثبیت می‌کنند.

وی ادامه داد: این چیدمان باعث می‌شود خوشه‌ها از فشار مستقیم تنه آزاد شده و در شرایطی ایده‌آل به مرحله خارک و رطب برسند.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان بیان کرد: رعایت اصول فنی در آرایش خوشه‌ها، به‌ویژه در رقم برحی که از ارقام نوبرانه و ارزشمند منطقه است، نقش مستقیم در افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصول در فصل برداشت ایفا می‌کند.

آبادان بیش از ۱۱ هزار هکتار نخلستان دارد.