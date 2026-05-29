سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ادامه برنامه‌های تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها در مسیر‌های وارداتی، بن‌بستی در این حوزه وجود ندارد و مسیر‌های جدید برای تأمین نیاز‌های کشور فعال شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، آقای عزت‌الله زارعی درباره آخرین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی و واردات مواد اولیه افزود: با توجه به برخی زمزمه‌ها درباره احتمال تشدید شرایط جنگی، تدابیر لازم در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: ما در وضعیت جنگی بودیم و این شرایط تغییر پیدا نکرده است؛ بر همین اساس نیز برنامه‌ریزی‌ها متناسب با شرایط جنگ دنبال می‌شود. همان‌گونه که در زمان جنگ و همچنین در دوره آتش‌بس، اقدامات لازم برای تأمین کالا‌های اساسی کشور انجام شد، اکنون نیز این اقدامات ادامه دارد و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه واردات مواد اولیه کارخانه‌ها تصریح کرد: با توجه به شرایط محاصره دریایی، ممکن است در روند واردات برخی مواد اولیه مشکلاتی ایجاد شود، اما در حوزه فولاد و سایر اقلام، شرایط به‌گونه‌ای نیست که کشور با بن‌بست مواجه شود.

زارعی ادامه داد: ممکن است در برخی بخش‌ها مشکلاتی به وجود آید، اما این مسائل به معنای توقف یا انسداد در روند تأمین نیست. برای عبور از این شرایط، کریدور‌های جدید شناسایی و فعال شده و اقدامات مورد نیاز از مسیر‌های تازه در حال انجام است.

وی تأکید کرد: فعال‌سازی این مسیرها به معنای نبود مشکل نیست، بلکه نشان‌دهنده آن است که مسیر‌های جایگزین برای تأمین نیاز‌های کشور پیش‌بینی شده و با همراهی همه ذی‌نفعان، این مرحله نیز پشت سر گذاشته خواهد شد.