به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این آیین که با حضور نویسنده کتاب، مدیران کانون، کارشناسان حوزه ادبیات کودک و جمعی از بازدیدکنندگان برگزار شد، مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون، نویسنده کتاب، کارشناس حوزه ادبیات کودک، معاون تولید کانون و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ترتیب درباره اهمیت موضوع خانواده در ادبیات کودک و ویژگی‌های این اثر سخن گفتند.

«خانواده خوشبخت» کتابی فاخر برای مخاطب کودک است

عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون در ابتدای این مراسم با ابراز خرسندی از انتشار این اثر گفت: «خیلی خوشحال هستم که امروز تولد یک کتاب فاخر را جشن می‌گیریم. به لطف خدا همه‌چیز این کتاب خوب از کار درآمده؛ هم محتوا، هم تصویرگری و هم تولید.»

او با قدردانی از لاله جعفری، علی خدایی، اعضای کارگروه و بخش‌های مختلف انتشارات کانون افزود: «کتاب «خانواده خوشبخت» به موضوع بسیار مهم خانواده می‌پردازد؛ موضوعی که همواره در جامعه ما مورد توجه بوده است. این اثر روایت شیرین و زیبایی از یک خانواده را برای مخاطبان خود ارائه می‌دهد.»

محمددینی با اشاره به بازخورد‌های مثبت مخاطبان بیان کرد: «این کتاب برای گروه سنی بالای ۴ سال تولید شده و خوانایی و جذابیت ویژه‌ای برای کودکان دارد. هر کسی کتاب را خوانده، بازخورد خوبی داده و امیدواریم این موفقیت در دیگر آثار خانم جعفری نیز ادامه داشته باشد.»

کودکان باید در دنیای بزرگ و ترسناک احساس امنیت کنند

لاله جعفری نویسنده کتاب «خانواده خوشبخت» نیز در سخنان خود درباره شکل‌گیری ایده این کتاب توضیح داد: «برای اینکه دنیای کودکان خردسال را بهتر درک کنم، مدتی به‌صورت تجربی هم‌قد آنها می‌شدم و از زاویه دیدشان عکس می‌گرفتم تا ببینم جهان را چگونه می‌بینند.»

او ادامه داد: «وقتی عکس‌ها را نگاه کردم، متوجه شدم همه چیز برای بچه‌ها شبیه غول و هیولاست؛ صندلی، کمد و اشیای ساده برای آنها بزرگ و ترسناک به نظر می‌رسد. همین باعث شد به این فکر کنم که کودکان بیش از هر چیز به احساس امنیت نیاز دارند.»

جعفری با تاکید بر نقش خانواده در ایجاد این امنیت خاطر گفت: «خواستم در این کتاب به کودک بگویم که در این دنیای بزرگ تنها نیست؛ خانواده، پدربزرگ، مادربزرگ، عمه، خاله، دایی و عمو کنار او هستند و می‌توانند تجربه‌ای شیرین و آرامش‌بخش برایش بسازند.»

او در پایان ابراز امیدواری کرد کودکان پس از خواندن این اثر «احساس خوشبختی کنند و دنیا را جایی دوست‌داشتنی برای زندگی ببینند.»

کتاب، تسلی‌بخش غم‌ها و بازتابی از خانواده ایرانی است

مژگان بابامرندی نویسنده و کارشناس حوزه ادبیات کودک نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت خانواده در شرایط امروز جامعه گفت: «حضرت علی (ع) می‌فرمایند هر که با کتاب آرام گیرد، غم‌هایش را فراموش می‌کند و این کتاب حقیقتاً از دل خانواده برآمده و درباره خانواده سخن می‌گوید.»

او با تمجید از سبک نوشتاری لاله جعفری افزود: «سبک خانم جعفری، سهل و ممتنع است؛ در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما نوشتن برای کودک خردسال با این کیفیت، بسیار دشوار است.»

بابامرندی با اشاره به ساختار اثر بیان کرد: «این کتاب از ۱۲ فریم یا کارت‌پستال تشکیل شده که نخ تسبیح همه آنها، مهربانی و خانواده است. نویسنده توانسته بدون آموزش مستقیم، مفاهیمی مانند احترام به بزرگ‌ترها، وقت‌شناسی، شناخت مشاغل و همدلی را به کودک منتقل کند.»

او همچنین تاکید کرد: «یکی از ویژگی‌های مهم کتاب، بازنمایی ظریف فرهنگ ایرانی است؛ از فضای نوروز گرفته تا روابط خانوادگی، به‌گونه‌ای که حتی مخاطب غیرایرانی نیز می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند.»

«خانواده خوشبخت» ظرفیت تبدیل‌شدن به مجموعه‌ای فرهنگی را دارد

محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با اشاره به ویژگی‌های زبانی و ساختاری کتاب گفت: «نکته‌ای که امروز برای من جالب بود این است که کلمه‌ها در این کتاب تبدیل به شخصیت شده‌اند و این اتفاق مهمی در ادبیات کودک است.»

او با تاکید بر اهمیت کتاب‌خوانی در جامعه افزود: «برای رسیدن به شعور اجتماعی و فرهنگی، نیازمند کتاب هستیم و به همین دلیل کانون در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به حوزه کتاب داشته است.

کریمی‌صارمی ادامه داد: «خانواده خوشبخت» ظرفیت گسترش و تبدیل شدن به مجموعه‌ای چندبخشی را دارد و می‌تواند در قالب انیمیشن و دیگر محصولات فرهنگی نیز ادامه پیدا کند.»

معاون تولید کانون همچنین بر اهمیت خانواده در آثار کودک تاکید کرد و گفت: «برخی آثار خارجی تلاش می‌کنند نقش خانواده را کمرنگ کنند، اما این کتاب نشان می‌دهد خانواده محور اصلی رشد و آرامش کودک است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از تصویرگری علی خدایی بیان کرد: «تصاویر این کتاب با مخاطب کودک امروز ارتباط برقرار می‌کند و توجه به کیفیت تصویرگری برای کودک اهمیت بسیار زیادی دارد.»

ضرورت تحول در حوزه تصویرسازی کتاب کودک

حامد علامتی در این آیین گفت: «بار‌ها گفته‌ام که حوزه تصویرسازی کودک باید دگرگون شود. روند فعلی رو به رشد است، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. ما باید استاندارد‌های جهانی را در تصویرگری حفظ کنیم.»

علامتی خاطرنشان کرد: «کانون پرورش فکری به‌عنوان یک مجموعه فرهنگی معتبر، باید در حوزه تصویرسازی نیز صاحب استاندارد‌های حرفه‌ای باشد؛ تصاویری که هم از نظر هنری ارزشمند باشند و هم کودک امروز بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.»

مدیرعامل کانون با اشاره به نقش تصویر در ارتباط کودک با کتاب بیان کرد: «کودک چهار ساله هنوز سواد خواندن ندارد و نخستین چیزی که با آن ارتباط برقرار می‌کند تصویر کتاب است. در واقع تصویر، دروازه ورود کودک به دنیای کتاب محسوب می‌شود.»

او افزود: «وقتی کودک کتاب را می‌بیند، این تصویر‌ها هستند که او را جذب می‌کنند و بعد مادر یا پدر برایش کتاب را می‌خوانند؛ بنابراین اگر تصویر نتواند ارتباط اولیه را ایجاد کند، کتاب هم در ذهن کودک ماندگار نخواهد شد.»

کتاب «خانواده خوشبخت» نوشته لاله جعفری و با تصویرگری علی خدایی از تازه‌ترین آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی ۴ سال به بالاست که در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون معرفی و رونمایی شد.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون آغاز شده و تا ۱۲ خرداد ادامه دارد. این نمایشگاه در روز‌های عادی از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و در روز‌های تعطیل (۶ تا ۸ خرداد) از ساعت ۱۰ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان است.