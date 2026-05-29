رئیس بنیاد فلسطین پاکستان در واکنش به تهدید سلطنت عمان از سوی آمریکا تاکید کرد دوران استفاده واشنگتن از سیاست تهدید، ارعاب و تحمیل خواسته‌ها بر کشور‌های مستقل به پایان رسیده است.

دوران تهدید و ارعاب آمریکا به پایان رسیده است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «صابر ابو مریم» رئیس بنیاد فلسطین پاکستان، تهدید دونالد ترامپ علیه عمان را اقدامی شرم‌آور، غیرمسئولانه و مغایر با اصول دیپلماسی بین‌المللی توصیف کرد و گفت: تهدید کشوری آرام و دارای نقش میانجی گر در منطقه، نشانه آشکار سیاست زورگویانه و جنگ طلبانه آمریکا است.

این اندیشمند پاکستانی افزود: عمان طی دهه‌های گذشته نقش مهمی در حفظ ثبات منطقه و کاهش تنش‌ها ایفا کرده و هدف قرار دادن چنین کشوری تنها به افزایش بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد.

صابر ابو مریم با تاکید بر حق حاکمیتی عمان در تصمیم گیری درباره گذرگاه‌های راهبردی و محدوده‌های دریایی گفت: هیچ قدرتی حق ندارد با زبان تهدید و فشار، اراده خود را بر ملت‌های مستقل تحمیل کند.

رئیس بنیاد فلسطین پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواست در برابر آنچه «زورگویی آشکار آمریکا» خواند، سکوت نکرده و برای جلوگیری از گسترش سیاست تهدید و جنگ افروزی موضعی جدی اتخاذ کند.

وی تصریح کرد: جهان امروز دیگر مانند گذشته تحت سلطه یکجانبه گرایی آمریکا نیست و ملت‌ها بیش از هر زمان دیگری در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی ایستادگی می‌کنند.