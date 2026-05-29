ویژهبرنامه رادیویی «امیر غدیر» همزمان با دهه امامت و ولایت، با هدف تبیین سیره اخلاقی امیرالمؤمنین (ع) و معرفی شهدای والامقام دفاع مقدس بهعنوان مصداقهای عینی معارف علوی، هر شب روی آنتن رادیو صبا میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین خسروجردی، تهیهکننده ویژهبرنامه «امیر غدیر»، با اشاره به تقارن معنوی دهه امامت و سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: تلاش ما در این برنامه بر این بوده است که غدیر را فراتر از یک واقعه تاریخی، به عنوان جریانی مستمر و زنده معرفی کنیم.
به همین منظور، با توجه به نزدیکی این ایام به سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهادت جمعی از مردم و مسئولان، در هر قسمت از برنامه یکی از ویژگیهای اخلاقی و رفتاری حضرت علی (ع) را محور قرار دادهایم.
وی با تبیین پیوند عمیق میان سیره علوی و مکتب شهدا افزود: در طراحی این ویژهبرنامه، هر روز بر اساس موضوع محوری، به معرفی یکی از شهدای والامقام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میپردازیم.
در واقع، هر شهید مصداق بارز و عینی یکی از ویژگیهای علوی در عصر حاضر است؛ بهطوری که اگر از عدالت، شجاعت یا ایستادگی امیرالمؤمنین (ع) سخن میگوییم، در کنار آن شهیدی را معرفی میکنیم که این ویژگیها در سبک زندگی و مجاهدت او متجلی بوده است.
خسروجردی در خصوص ساختار و بخشهای مختلف این برنامه رادیویی توضیح داد: «امیر غدیر» از بخشهای متنوعی تشکیل شده است که روایتگری، واکاوی سیره شهدای این واقعه و تبیین معارف غدیر از مهمترین آنهاست.
هدف اصلی ما این است که به مخاطب یادآوری کنیم پیام غدیر چگونه در رگهای دفاع مقدس و در اندیشه و عمل شهدای ما جریان داشته است.
این تهیهکننده در پایان افزود: این برنامه تلاش میکند در کنار ایجاد فضایی معنوی و شاداب متناسب با اعیاد این دهه، بر ضرورت استمرار راه ولایت و صیانت از خون شهدا تأکید ورزد.
ویژهبرنامه «امیر غدیر» در ایام دهه امامت و ولایت، هر شب ساعت ۲۱:۰۰ به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی و با اجرای مهدی مجنونی، روی موج افام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا تقدیم شنوندگان و علاقهمندان میشود.