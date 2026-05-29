سارقان منازل و ساختمان‌های نیمه کاره با اعتراف به ۱۰ سرقت در آبادان در بند قانون افتادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارقان منازل و ساختمان‌های نیمه کاره در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل و ساختمان نیمه کاره در سطح شهرستان، موضوع شناسایی سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۴ سارق سابقه دار منازل و ساختمان‌های نیمه کاره توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ امیر کبیر با تحقیقات میدانی و رصد اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند، اظهار داشت: متهمان به ۱۰ مورد سرقت به ارزش ۴ میلیارد ریال اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به کشف مقادیری از اموال مسروقه شامل کالای خانگی، ابزارآلات صنعتی و قطعات خودرو در خاتمه گفت: علیه متهمان پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.