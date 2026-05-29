مرکز تخصصی درمانی سرطان با نام (جوان) در مشهد تا ۱۸ ماه آینده آماده بهره برداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کل کشور گفت: اقدامات مربوط به خرید زمین برای تاسیس مرکز تخصصی درمانی سرطان (جوان) در مشهد انجام شده است که با برنامهریزیهایی انجام شده در یک بازه ۱۸ ماهه این مرکز آماده بهره برداری میشود.
سید عبدالمجید احمدی دیشبدر دیدار با استاندار خراسان رضوی افزود: زمین مورد نیاز برای این مرکز به کمک خیران خریداری شده است و تا هفته آینده قرارداد ساخت ساختمان هم منعقد خواهد شد.
وی افزود: نقشهها بهطور کامل مرور شده است و این مرکز جامع در هفت طبقه بهرهبرداری خواهد شد.
احمدی گفت: با توجه به پیشبینیها، این مرکز امکان پاسخگویی روزانه هزار نفر را خواهد داشت و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص مشهد، علاوه بر اینکه میتواند به مرجعی در شرق کشور تبدیل شود، میتواند یک مرکز بینالمللی نیز باشد.
استاندار خراسان رضوی نیز در دیدار بر توسعه فعالیتهای پژوهشی و درمانی سرطان در شرق کشور تأکید کرد.
غلامحسین مظفری ضمن شنیدن دغدغهها و خواستههای مسئولان جهاد دانشگاهی گفت: مراکز درمانی بزرگی در حوزه سرطان در کشور وجود دارد، حتی در یکی از این مراکز درمانی که با کمک خیران اداره میشود، با کشور اسپانیا به توافق رسیدهاند که به صورت مشترک این طرح را پیش ببرند.
وی پیشنهاد کرد ساخت مرکز تخصصی درمانی سرطان جوان با هماهنگی سایر پژوهشکدهها و مراکز درمانی کشور پیش برود.
استاندار خراسان رضوی با بیان ظرفیتهای تشخیص و درمان سرطان در مشهد گفت: چند مجموعه در شهر مشهد، به ارائه خدمات مرتبط با درمان سرطان میپردازند. از جمله مجموعههای خصوصی که با کمک خیرین ساخته و بهرهبرداری شده است. با این حال، همچنان در شرق کشور، تشخیص و درمان سرطان از مواردی است که جای کار دارد.
مظفری با تاکید بر ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات کشور افزود: با اعتماد و توجه به بخشهای غیردولتی و خصوصی، بسیاری از مشکلات در کشور قابل حل است.
وی همچنین در خصوص مشکلات مالی، اداری و سایر نیازهای این طرح ملی، قول مساعدت و همکاری کامل داد.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی نیز در این دیدار با بیان این که بیشتر تمرکز مجموعه طرحهای جهاد دانشگاهی بر بحث تشخیصی و پیشگیری سرطان است، گفت: در این مجموعه بخشهای پیشرفته سلولدرمانی، جراحی مغزی و دیگر بخشها نیز در کنار اقدامات تشخیصی پیشبینی شده است.
علیرضا حاتمی افزود: تعدادی از دستگاههای مربوط به این طرح، از پارسال خریداری شده است و جهاد دانشگاهی بیشتر بر روی تشخیص و پیشگیری تمرکز دارد .