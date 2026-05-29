نخستین کاروان پیاده مازندران با عنوان از «عاشقان حسینی، زائران خمینی» شهرستان آمل برای شرکت در سی و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی به مرقد امام خمینی (ره) عازم شدند.
جوانان در کنار نسلهای قدیمی در کاروان پیادهروی آمل حضور دارندهمچنین، روایتگران انقلاب هم حضور دارند که در مسیر برای اعضای کاروان برنامه تبلیغی اجرا میکنند
مسئول کاروان پیاده عاشقان حسینی، زائران خمینی شهرستان آمل، گفت: اعضای این کاروان ۶۰ نفره مسیر حدود ۲۶۰ کیلومتری آمل تا مرقد امام راحل را در مدت هفت روز پیاده پیمایش و در شامگاه ۱۳ خرداد وارد حرم امام راحل خواهند شد.
رضا حسین پور، هدف از این اقدام را تجدید بیعت با امام راحل و امام شهید امت عنوان کرد و افزود: این کاروان برای تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار انقلاب و امام شهید انقلاب و همچنین عهد بستن با آرمان مقام معظم رهبری و آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای حرکت میکند.
مسئول کاروان پیاده عاشقان حسینی، زائران خمینی شهرستان آمل به حضور خودجوش مردم در کاروانهای پیاده در بیش از سه دهه گذشته از رحلت امام راحل اشاره کرد و یادآورشد: کاروانها در انتقال باورها و ارزشهای والای امام و انقلاب نقش دارند و حرکت فرهنگی آنان میتواند خانوادهها و جوانان بیشتری را در مسیر انقلاب جذب کنند.
بیش از سه دهه است که کاروان پیاده عاشقان حسینی، زائران خمینی شهرستان آمل در ایام سالگرد رحلت امام خمینی پیاده عازم مرقد امام میشوند.
مهدی غلامی گزارش می دهد.