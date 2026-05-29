رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیتهای ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمد کرمیاسد، گفت: با توجه به افزایش حجم تردد و شکلگیری ترافیک فوقسنگین در محورهای شمالی به سمت تهران و دیگر شهرهای مقصد، تصمیمات ویژهای برای مدیریت بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور اتخاذ شده است.
وی افزود: بر همین اساس، از ساعت 10:00 صبح امروز هشتم خردادماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال مسیر (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: همچنین بهمنظور تخلیه بار ترافیکی و روانسازی جریان بازگشت مسافران، از ساعت 12:00 ظهر امروز، محورهای چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه مدیریت خواهند شد و این محدودیتها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
کرمیاسد با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک در محورهای شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد افزایش محسوس حجم تردد در محور هراز نیز هستیم که بیانگر شدت موج بازگشت مسافران است، از اینرو ممکن است این محور نیز بر اساس تصمیم مأموران پلیس راه در ساعات آینده با محدودیتهای مقطعی روبهرو شود که در صورت اجرا، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
وی درباره وضعیت دیگر محورهای شمالی کشور نیز گفت: در محورهای فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت نیز بهتدریج بر حجم ترافیک افزوده میشود و پیشبینی میشود در ساعات آینده شاهد سنگینتر شدن بار ترافیکی در این مسیرها باشیم.
رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر یا بازگشت، حتماً آخرین وضعیت راهها را از طریق مراجع رسمی پیگیری کرده و با انتخاب زمان مناسب و مسیرهای کمترددتر، ضمن کاهش زمان توقف در ترافیک، پلیس را در مدیریت جریان عبور و مرور یاری کنند.
وی در پایان تأکید کرد: همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه و رعایت مقررات رانندگی، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی سفرها و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی در محورهای پرتردد کشور خواهد داشت.