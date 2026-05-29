نمایشگاه «عفاف و حجاب» که به دلیل استقبال بی‌نظیر بازدیدکنندگان، فرصت حضور در آن تا عید سعید غدیر تمدید شده است، میزبان بیش از ۴۰ تولیدکننده برتر از سراسر کشور در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، نمایشگاه «عفاف و حجاب» که از چندی پیش با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان رو‌به‌رو شده بود، با تصمیم برگزارکنندگان و به دلیل درخواست‌های مکرر، تا عید سعید غدیر خم تمدید شد.

این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است تا بتوانند محصولات متنوع حوزه عفاف و حجاب را با کمترین قیمت و به صورت مستقیم از تولیدکنندگان تهیه کنند.

بشیری، مدیر اجرایی این نمایشگاه، با اشاره به حضور بیش از ۴۰ واحد تولیدی از مناطق مختلف کشور، گفت: «در این نمایشگاه، تولیدکنندگان انواع پوشاک و ملزومات عفاف و حجاب را از سایز کودک خردسال تا بزرگسال با کمترین سود ممکن و به صورت دست اول، یعنی بدون واسطه، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.»

وی افزود: «ما تلاش کرده‌ایم تا فضایی آرام و دلنشین برای خرید خانواده‌ها فراهم کنیم و از امکانات در نظر گرفته شده، غرفه مخصوص نگهداری از کودکان است تا والدین با آسودگی خاطر بیشتری به انتخاب و خرید بپردازند. همچنین پذیرایی در موکب حرم مطهر نیز برای رفاه حال بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.»

بشیری به هدایای ویژه غرفه‌داران و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: «در فضای نمایشگاه، امکان دوخت رایگان چادر و همچنین چاپ نوشته و استیکر بر روی لباس‌ها برای خریداران فراهم شده است .

این نمایشگاه تا پایان ایام عید سعید غدیر در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) پذیرای علاقه‌مندان است .