نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان و سفیر پیشین این کشور در ایران، با هشدار نسبت به تشدید تنش‌ها میان اسلام‌آباد و کابل تاکید کرد: بحران موجود میان دو کشور از مسیر حملات هوایی نظامی، اتهام زنی و بستن مرز‌ها حل نخواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، آصف درانی نماینده سابق پاکستان در یادداشتی نوشت: نگرانی پاکستان درباره تروریسم فرامرزی و تهدید فزاینده گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (TTP) واقعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما در مقابل نگرانی‌های افغانستان درباره بقای حکومت، تلفات غیرنظامیان، اخراج مهاجران و فشار‌های اقتصادی نیز واقعی و قابل توجه است.

این دیپلمات سابق پاکستانی افزود: پاکستان و افغانستان با جغرافیا، تجارت، مذهب، قومیت و تاریخ به یکدیگر پیوند خورده‌اند و ادامه تقابل تنها به تقویت شبکه‌های تروریستی، تعمیق بی‌اعتمادی و بی ثباتی بیشتر در منطقه منجر خواهد شد.

آصف درانی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جنگ علیه ایران تصریح کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تحت تجاوز آمریکا و اسرائیل قرار دارد، پاکستان و افغانستان باید موضع مشترکی در حمایت از صلح و ثبات منطقه اتخاذ می‌کردند، اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی راه حل کاهش تنش‌ها را گفتگوی مستمر، تبادل اطلاعات امنیتی، هماهنگی مرزی، همکاری اقتصادی و ایجاد سازوکار قابل قبول ضدتروریسم میان دو کشور دانست و تاکید کرد: چین و دیگر بازیگران منطقه‌ای می‌توانند نقش تسهیل گر ایفا کنند، اما در نهایت این اسلام‌آباد و کابل هستند که باید همکاری را جایگزین فشار و تقابل کنند.

سفیر پیشین پاکستان در ایران خاطرنشان کرد افغانستان باثبات به سود پاکستان است و پاکستان آرام نیز به نفع افغانستان خواهد بود.