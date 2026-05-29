مهلت ثبت مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز جمعه هشتم خرداد پایان می یابد.

امروز؛ آخرین مهلت ثبت مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان

امروز؛ آخرین مهلت ثبت مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: دانشجویان می‌توانند تا پایان امروز در سامانه سجاد بخش میهمانی و نقل و انتقال ثبت درخواست کنند.

در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه‌های با روسای دانشگاه‌ها، معاونان آموزشی و دانشجویی سراسر کشور تاکید شده دانشگاه‌های مبدا و مقصد با حداکثر مساعدت درخواست میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان متاهل و دختران دانشجو را بررسی و تصمیم گیری کنند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشمول این خدمات نیستند.

گفتنی است؛ در سال تحصیلی گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور درخواست میهمانی و نقل و انتقال را ثبت کرده بودند.