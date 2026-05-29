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مهلت ثبت مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز جمعه هشتم خرداد پایان می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: دانشجویان میتوانند تا پایان امروز در سامانه سجاد بخش میهمانی و نقل و انتقال ثبت درخواست کنند.
در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسههای با روسای دانشگاهها، معاونان آموزشی و دانشجویی سراسر کشور تاکید شده دانشگاههای مبدا و مقصد با حداکثر مساعدت درخواست میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان متاهل و دختران دانشجو را بررسی و تصمیم گیری کنند.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشمول این خدمات نیستند.
گفتنی است؛ در سال تحصیلی گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور درخواست میهمانی و نقل و انتقال را ثبت کرده بودند.