کمدی (بوم) با نگاهی به متفاوت به جنگ اخیر در سالن حوزه هنری خراسان رضوی ، به نمایش در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نمایش کمدی «بوم» به نویسندگی و کارگردانی سهیل سهیلی و تهیه‌کنندگی جواد لیانی از ۶ خردادماه در سالن استاد نوری حوزه هنری مشهد، داستان دو پهپاد را با دو رویکرد متفاوت روایت می‌کند.

جولد لیانی تهیه کننده این اثر گفت: یکی از پهپاد‌ها در مسیر انفجار و تخریب حرکت می‌کند و دیگری با نگاهی ضدجنگ، نسبت به پیامد‌های انسانی این درگیری‌ها هشدار می‌دهد که این تقابل در بستری طنزآمیز به تصویر کشیده شده است.

نمایش «بوم» به مدت ۲۰ شب و تا آغاز ماه محرم اجرا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایش را از سایت گیشات تهیه کنند.