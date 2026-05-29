در راستای بهبود مدیریت سلامت محصولات گلخانه‌ای، طرح مشترک پژوهشی میان مرکز ملی تحقیقات شوری و موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با هدف بررسی کشت گیاهان علوفه‌ای در تناوب با محصولات متداول گلخانه‌ای آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی، گلخانه‌های شهرستان اشکذر به عنوان محل اجرای این طرح انتخاب شدند.

میرجلیلی افزود: این پروژه با همکاری مستقیم مرکز ملی تحقیقات شوری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر عملیاتی شده است.

وی اظهار داشت: اصلی‌ترین هدف از اجرای این پروژه، شناسایی و مقایسه آفات و بیماری‌های مشترک یا تاثیرگذار بر محصولات اصلی گلخانه و گیاهان علوفه‌ای است، محققان به دنبال آن هستند که با بررسی عوامل بیماری‌زای شناسایی شده در گلخانه‌ها، راهکار‌هایی برای کاهش خسارات ناشی از آفات و بیماری‌ها از طریق «تناوب کشت علوفه» ارائه دهند تا پایداری تولید در شرایط گلخانه‌ای افزایش یابد.



