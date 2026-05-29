مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان از آغاز فرآیند نیازسنجی میدانی و ارزیابی عملیاتی در دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی گفت: همزمان با پایش زیرساختهای امدادی و درمانی، جانمایی قرارگاهها، پستهای امدادی و محل استقرار تیمهای عملیاتی در دستور کار قرار گرفته تا بستر لازم برای خدمترسانی سریع، مؤثر و هدفمند به زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵ فراهم شود.
وی ظهار کرد: در چارچوب برنامهریزیهای ستادی برای اربعین ۱۴۰۵، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان با حضور در دو مرز زمینی شلمچه و چذابه، آخرین وضعیت زیرساختهای امدادی، درمانی و پشتیبانی این دو گذرگاه اصلی تردد زائران را بهصورت میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
مدیر عامل جمهعیت هلال احمر خوزستان ادامه داد: در این بازدیدها، نیازسنجی دقیق زیرساختها با رویکرد ارتقای آمادگی عملیاتی انجام شد و موضوعاتی نظیر جانمایی قرارگاه مرکزی امداد و نجات، محل استقرار پستهای درمانی و استقرار تیمهای عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
عبودی مزرعی افزود: همچنین ظرفیتهای اسکان اضطراری نیروها، مسیرهای دسترسی و امدادرسانی، نحوه انتقال مصدومان احتمالی، زیرساختهای ارتباطی و نقاط استراتژیک برای استقرار خودروهای امدادی و آمبولانسها بهصورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شلمچه و چذابه دو کانون اصلی تردد زائران اربعین در خوزستان بهشمار میروند، تقویت زیرساختهای ثابت و موقت امدادی در این دو مرز، یکی از اولویتهای اصلی جمعیت هلالاحمر استان است تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، آمادگی لازم برای مدیریت حوادث احتمالی و پاسخ به موقع به نیازهای درمانی و امدادی زائران فراهم شود..
عبودی مزرعی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر خوزستان با اتکا به تجربه سالهای گذشته، از هماکنون فرآیند آمادهسازی اربعین را با محور نیازسنجی، تقویت زیرساختها، بازآرایی ظرفیتهای عملیاتی و سنجش میدانی آمادگی نیروها آغاز کرده است تا در زمان اجرای طرح، خدمات امدادی، بشردوستانه و درمانی با بیشترین سرعت، دقت و انسجام به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.