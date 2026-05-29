مدیرکل فرودگاههای استان گلستان از ثبت بیش از ۴۲۲۵ نفر اعزام و پذیرش مسافر در بازه زمانی ۶اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، علی متانت اظهار کرد: در بازه زمانی ۶ اردیبهشت تا ۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ تعداد ۱۲۲نشست و برخاست پرواز در این فرودگاه انجام شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان گلستان با اشاره به آمار اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه گرگان گفت: ۴هزار و ۲۲۵ نفر مسافر اعزام و پذیرش و همچنین ۴۱۵۷۸ کیلوگرم بار در این فرودگاه ارسال و پذیرش شده است.
به گفته وی؛ هماکنون از فرودگاه شهدای گرگان پروازهایی به مقاصد تهران، مشهد، زاهدان، شیراز، آکتائو (قزاقستان) و استانبول توسط شرکتهای هواپیمایی آساجت، پویا، قشم ایر، پارسایر و معراج انجام میشود.