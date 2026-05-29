۲۵۰ تا ۳۰۰ تن سرباره روزانه در مجتمع فولاد خراسان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت مجتمع فولاد خراسان در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نیشابور گفت:سرباره، اصلیترین و پُرحجمترین پسماند در صنایع فولاد است که پیشتر ذخیره میشد، اما اکنون با اجرای این طرح، بخشی از آن به محصول قابل استفاده تبدیل میشود.
ناصر فتحعلیان افزود: پیش از این پسماندها در طبیعت رها میشد، اما اکنون با فرآوری سرباره، شن و ماسهای تولید میشود که به جای برداشت از کف رودخانهها، میتواند در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.
معاون برنامهریزی فرماندار نیشابور در این نشست با اشاره به حجم بالای پسماند ذخیره شده در مجتمع فولاد خراسان گفت: با توجه به ضرورت رفع آلودگی سربارههای فولادی، حفاظت از محیط زیست، افزایش اشتغالزایی و حمایت از سرمایهگذاری، برای تسهیل روند اداری و تسریع در صدور مجوزهای توسعه شرکت های خصوصی بهره بردار سرباره فولادی تصمیم گرفته شد.
اکرم مومننژاد افزود: این اقدام گامی مهم در راستای تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و تکمیل چرخه تولید صنعت فولاد است.
امیررضا هیهات، معاون تکنولوژی مجتمع فولاد خراسان نیز با بیان این که حاشیه سود کارخانههای فولادی هر سال کمتر میشود، اظهار کرد: باید بر افزایش بهرهوری و از جمله فرآوری پسماندها تمرکز کنیم.
مدیرعامل شرکت برنده مزایده سرباره فولادی نیز در این جلسه گفت: این شرکت نیز ۲۰ نفر اشتغالزایی مستقیم در این طرح ایجاد کرده است و سرمایه ثابت طرح هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و کل سرمایهگذاری آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
فروغ گندمانی افزود: روزانه هزار تا هزار و ۵۰۰ تن سرباره برای بازیافت فرآوری میشود و این میزان گاهی به ۲ هزار تن نیز میرسد.
همچنین اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع شهرستان نیشابور ضمن بازدید از خط تولید و بررسی توانمندیها و چالشهای پیش روی شرکت، اهمیت فعالیت آن را با توجه به ملاحظات زیستمحیطی مورد تأکید قرار دادند.
سرباره فولاد یک ترکیب پیچیده از مواد معدنی و فلزی است که در فرآیند تولید فولاد، در اثر واکنشهای شیمیایی بین مواد مذاب و اجزای سربارهساز به وجود میآید. برخلاف تصور عمومی، این ماده فقط یک پسماند صنعتی نیست، بلکه ترکیبی ارزشمند از آهن، کلسیم، سیلیکاتها، آلومیناتها و سایر عناصر فلزی و غیر فلزی است.
«مجتمع فولاد خراسان» واقع در شهرستان نیشابور به عنوان بزرگترین قطب صنعتی شرق کشور، از سال ۱۳۸۰ به طور رسمی وارد باشگاه تولیدکنندگان فولاد کشور شده است.
شهرستان نیشابور در ۱۳۴ کیلومتری مشهد واقع شده است.