به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل فرودگاه‌های مازندران از برنامه‌ریزی برای ارتقای زیرساخت‌های فرودگاه شهدای ساری با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی این فرودگاه خبر داد. ‎

محمدی با اشاره به توسعه اراضی فرودگاه ساری گفت: با الحاق بیش از ۵۰ هکتار زمین به محدوده فرودگاه، امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای از جمله افزایش پهنای باند و ارتقای امکانات فرودگاهی فراهم شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان افزود: این اقدامات با هدف فراهم کردن شرایط لازم برای فرود هواپیما‌های پهن‌پیکر و افزایش سطح خدمات‌رسانی به مسافران انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: توسعه فرودگاه ساری می‌تواند نقش مهمی در افزایش پروازها، بهبود خدمات حمل‌ونقل هوایی و ارتقای جایگاه این فرودگاه در شبکه فرودگاهی کشور داشته باشد.