پخش زنده
امروز: -
دمای هوا در همدان از فردا شنبه، کاهش نسبی دارد و در طول هفته آینده، آسمانی صاف تا کمی ابری برای استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: طی ساعاتی از امروز وزش باد شدید را در نقاط مختلف استان در پیش داریم که همراه با پدیده گرد و غبار و کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد بود.
روح الله زاهدی افزود: در اواسط روز افزایش ابر و بارشهای پراکنده در دامنه ارتفاعات دور از انتظار نیست.
او با بیان اینکه از اواخر وقت امروز از سرعت باد کاسته میشود تاکید کرد: برای اواسط روز فردا نیز افزایش سرعت باد و وزش بادهای نسبتا شدید در برخی ساعات پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی همدان گفت: امروز انتظار میرود بیشینه اغلب دماهای روزانه به بالای ۳۰ درجه سانتیگراد و در برخی نقاط تا ۳۲ و ۳۳ درجه سانتیگراد افزایش یابد، اما از فردا کاهش نسبی دماهای روزانه را در پیش داریم و از شدت گرما کاسته میشود.
زاهدی افزود: بهار با ۹ درجه سانتیگراد خنکترین و کبودرآهنگ و فامنین با ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان طی شبانه روز گذشته بودند.