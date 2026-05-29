به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ قائمی نژاد با اشاره به ارجاع چند فقره شکایت از سوی شهروندان درباره فروش شمش تقلبی با روکش طلا توسط متصدی یک واحد صنفی طلا فروشی، گفت: موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات میدانی مشخص شد متصدی این واحد صنفی با بستن قراردادی برای پرداخت سود، اقدام به فروش شمش طلای تقلبی به سه مالباخته کرده و مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از آنان دریافت و متواری شده است.

فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به اینکه با اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه متهم در شهرستان شیروان شناسایی و با همکاری پلیس آگاهی شیروان دستگیر شد، از شهروندان خواست هنگام خرید طلا به مراکز معتبر مراجعه کرده و ضمن استعلام اصالت کالا، حتماً فاکتور رسمی دریافت کنند.