به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل صمت گفت: در ادامه طرح‌های نظارتی و مقابله با احتکار کالا، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی طی بازرسی میدانی موفق به شناسایی و توقیف مقادیر قابل‌توجهی کالای احتکار شده در استان شدند.

کرامتی افزود: در این بازرسی، ۲۴ تن برنج پاکستانی و ۵۰ تن میلگرد توقیف شد.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که مالک انبار، محل نگهداری کالا را در سامانه جامع انبار‌های استان ثبت نکرده بود که این موضوع تخلف محسوب شده و پرونده برای رسیدگی قانونی در دست پیگیری قرار گرفته است.

کرامتی تأکید کرد: برخورد با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا با جدیت ادامه خواهد داشت.