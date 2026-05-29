پخش زنده
امروز: -
مدیر کل صمت استان از توقیف ۲۴ تن برنج و ۵۰ تن میلگرد در بازرسی بازرسان صمت در یک انبار احتکار کالا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل صمت گفت: در ادامه طرحهای نظارتی و مقابله با احتکار کالا، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی طی بازرسی میدانی موفق به شناسایی و توقیف مقادیر قابلتوجهی کالای احتکار شده در استان شدند.
کرامتی افزود: در این بازرسی، ۲۴ تن برنج پاکستانی و ۵۰ تن میلگرد توقیف شد.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه حاکی از آن است که مالک انبار، محل نگهداری کالا را در سامانه جامع انبارهای استان ثبت نکرده بود که این موضوع تخلف محسوب شده و پرونده برای رسیدگی قانونی در دست پیگیری قرار گرفته است.
کرامتی تأکید کرد: برخورد با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا با جدیت ادامه خواهد داشت.