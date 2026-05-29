به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: توسعه فضا‌های آموزشی استاندارد و ایمن، اولویت اصلی ما در مناطق مختلف استان است و منطقه میانرود دزفول به دلیل تراکم دانش‌آموزی، نیازمند نگاه ویژه‌ای در حوزه زیرساخت‌ها بود.

بابک ممبینی با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در پیشبرد اهداف آموزشی افزود: خوشبختانه با تعامل مثبت و امضای تفاهم‌نامه‌ای که با جناب آقای حجه‌الله دزفولی منعقد شد، اعتبارات لازم جهت تکمیل این پروژه ۶ کلاسه تامین شده است. امیدواریم با تلاش تیم‌های فنی و نظارتی، این مدرسه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری و تقدیم به دانش‌آموزان عزیز این منطقه شود.

وی با بیان اینکه تمامی استاندارد‌های فنی و ایمنی در ساخت این مدرسه لحاظ شده است، تصریح کرد: سیاست ما در نوسازی مدارس استان خوزستان، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین نیک‌اندیش در کنار اعتبارات دولتی است تا هیچ دانش‌آموزی در اقصی نقاط استان از فضای آموزشی مطلوب محروم نماند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در پایان ضمن قدردانی از خیر ارجمند، جناب آقای دزفولی، برای مشارکت در این امر خداپسندانه خاطرنشان کرد: مدرسه، پایگاه اصلی توسعه فرهنگی هر منطقه است و تلاش ما این است که با بهره‌برداری از این مدرسه ۶ کلاسه، گام مؤثری در جهت عدالت آموزشی در شهرستان دزفول برداریم.