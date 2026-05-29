به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد افزود: استفاده از ظرفیت فضا‌های تاریخی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، ضمن پاسداشت میراث ملموس، به احیای میراث ناملموس نیز کمک می‌کند و اثرگذاری ویژه‌ای بر جامعه دارد.

واحدیان با بیان اینکه زورخانه با نام و یاد حضرت علی (ع) آغاز و با نیایش و مناجات به پایان می‌رسد، گفت: این آیین ورزشی، جلوه‌ای از فرهنگ هیأتی و حیدری است و از همان ابتدا روحیه شجاعت، شهامت، منش و رفتار درست را در افراد پرورش می‌دهد.