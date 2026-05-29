به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با وجود عدم مشاهده هیچ بیمار مبتلا به تب دنگی در بیمارستان‌های تحت پوشش شهرستان بابل، از شناسایی ناقل بیماری تب دنگی، یعنی پشه آئدس در این شهرستان خبر داد و بر لزوم تشدید مراقبت‌ها تأکید کرد.

محمدعلی جهانی گفت: با تلاش‌های مستمر و نظارت دقیق بر سلامت شهروندان، خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد ابتلا به تب دنگی در میان بیماران بستری در بیمارستان‌های شهرستان بابل مشاهده نشده است با این حال، شناسایی پشه آئدس در مناطق مختلف شهرستان، زنگ هشداری جدی برای افزایش هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: مراقبت‌های حشره‌شناسی فعال در مناطق منتخب، نمونه‌برداری از پشه‌های مشکوک به آئدس به طور مستمر ادامه دارد تا بتوانیم با شناسایی دقیق مناطق آلوده، اقدامات کنترلی را هدفمندتر انجام دهیم.

وی اقدامات پیشگیرانه در حال اجرا را شامل کنترل و شناسایی پشه‌های مهاجم آئدس و همچنین شناسایی بیماران تب‌دار مشکوک به تب دنگی عنوان کرد و گفت: توصیه‌های حفاظتی به شهروندان نیز شامل نصب توری بر روی پنجره‌ها و درها، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دورکننده، بهسازی محیط با از بین بردن کانون‌های لاروی مانند لاستیک‌های فرسوده، ظروف رها شده و ظروف آب حیوانات، همچنین اقداماتی، چون مه پاشی و سمپاشی محیطی است.

جهانی به نقش پررنگ مراکز خدمات جامع سلامت در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: کلیه این مراکز نسبت به آموزش شهروندان و بهسازی محیط فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه بیمار مشکوک به تب دنگی، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فرد برای انجام تست به مراکز درمانی ارجاع داده خواهد شد.

وی در خصوص روند تشخیص بیماری خاطرنشان کرد: شهرستان بابل در حال حاضر تنها قادر به انجام تست رپید یا تشخیص اولیه بیماری تب دنگی است و برای تشخیص قطعی، نمونه‌ها به تهران ارسال می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اصلی‌ترین علائم تب دنگی را تب، لرز، درد شدید استخوان‌ها (درد شکننده)، و درد پشت حدقه چشم برشمرد.

جهانی گفت: با توجه به صید پشه آئدس در شهرستان بابل و دیگر شهر‌های استان مازندران، این استان در گروه مناطق آلوده به پشه قرار گرفته است که این امر، لزوم توجه ویژه و مراقبت‌های تشدید یافته در هر دو بعد انسانی و حشره‌شناسی را دوچندان می‌کند.

وی همچنین از عموم مردم درخواست کرد با رعایت کامل نکات بهداشتی، ما را در کنترل این بیماری یاری کنند.