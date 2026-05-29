ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار اعلام کرد از بین رفتن رطوبت خاک و پوشش گیاهی، همراه با وزش باد، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری گرد و غبار است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار اعلام کرد زمانی که خاک رطوبت و پوشش گیاهی خود را از دست می‌دهد، در برابر وزش باد ناپایدار شده و زمینه برای تولید گرد و غبار فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، با خشک شدن زمین، توان ریشه گیاهان برای تثبیت خاک کاهش می‌یابد و ذرات ریز خاک به‌راحتی توسط باد به هوا منتقل می‌شوند. این پدیده علاوه بر تهدید سلامت مردم، به بخش کشاورزی، تالاب‌ها، زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی آسیب وارد می‌کند.

این گزارش عوامل انسانی از جمله برداشت بی‌رویه آب، چرای بیش از ظرفیت مراتع، تخریب پوشش گیاهی، کشاورزی ناپایدار و خشک شدن تالاب‌ها را از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده گرد و غبار عنوان کرده است.

ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار تأکید کرد کاهش این پدیده مستلزم حفاظت از خاک، منابع آب و پوشش گیاهی، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، احیای سرزمین و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم است.

در پیام آموزشی این گزارش آمده است: «هر جا خاک مرطوب‌تر، پوشش گیاهی مناسب‌تر و باد کنترل‌شده‌تر باشد، خطر تولید گرد و غبار کمتر خواهد بود.»