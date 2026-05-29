رئیس پلیس راه لرستان از اجرای طرح عملیات مشترک پلیس راه استان‌های لرستان و خوزستان در محور‌های مواصلاتی خبر داد و گفت: در راستای برخورد با تخلفات رانندگی حادثه‌ساز در ۲۴ ساعت گذشته ۸۷ دستگاه خودرو توقیف و به توقفگاه منتقل شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پلیس راه لرستان گفت: طرح عملیات مشترک پلیس راه لرستان و خوزستان با هدف ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع تصادفات در محور‌های مواصلاتی دو استان به اجرا درآمده است.

سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی افزود: در این طرح، مأموران پلیس راه به منظور برخورد با رانندگان خودرو‌هایی که با انجام حرکات مخاطره‌آمیز و پرخطر موجب بروز تصادفات و تلفات جاده‌ای می‌شوند، علاوه بر حضور محسوس، به صورت نامحسوس نیز محور‌های مواصلاتی را کنترل و رصد می‌کنند.

رئیس پلیس راه لرستان با اشاره به نتایج اجرای این طرح در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: در این مدت ۸۷ دستگاه خودرو متخلف توقیف و روانه توقفگاه شدند.

سرهنگ شادابی‌چگنی ادامه داد: همچنین تعداد ۱۱۳ دستگاه خودرو به صورت ساعتی متوقف شدند که پس از ارائه آموزش‌های لازم و هشدار‌های پیشگیرانه، رفع توقیف و اجازه ادامه مسیر به آنان داده شد.

وی هدف اصلی اجرای این طرح را پیشگیری از تلفات ناشی از تصادفات رانندگی عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس را در تأمین امنیت و آرامش جاده‌ها یاری کنند.