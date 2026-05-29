دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت: هنر، سینما، موسیقی، ادبیات کمک می‌کند جامعه بتواند سرپا بایستد و زندگی خودش را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس جمهور در حاشیه شب قدردانی از امدادگران ایران با اشاره به نقش هنر در بحران‌ها به‌ویژه جنگ، گفت: به طور کلی چه در دل بحران‌ها به خصوص جنگ و چه بعد از بحران‌ها، مردم یکی از خصوصیاتی که از خودشان بروز می‌دهند ادامه زندگی و تداوم زندگی است و دولت‌ها هم موظف هستند که شرایط زندگی را مهیا کنند.

او ادامه داد: بخشی از این زندگی، زندگی اجتماعی است. بخشی از این زندگی، زندگی روزمره است و به هر حال هنر، سینما، موسیقی، ادبیات کمک می‌کند که جامعه بتواند سرپا بایستد و زندگی خودش را داشته باشد.

دستیار اجتماعی رییس جمهور افزود: اتفاقاً فکر می‌کردم رابطه هلال‌احمر با سینما، با هنر، با موسیقی چیست؟ هلال‌احمر نظام داوطلبانه دارد، مشارکت دارد، احساس خوب به مردم می‌دهد، همدلی می‌دهد. موسیقی هم کارش همین است یا هنر به طور کلی، حتی سینما؛ آن چیز‌های درونی آدم‌ها را برساخته می‌کند، احساس همدلی به آنها می‌دهد، احساس همراهی به آنها می‌دهد.

ربیعی اظهار کرد: به هر حال ما نیاز داریم بیشتر مسئولانه زندگی کنیم، همین‌طور که تا حالا مسئولانه بودیم و البته این مسئولانه بودن هم فقط از جانب مردم نیست. همه آنهایی که در حاکمیت و در دولت هستند، هم باید رفتار مسئولانه‌مان نسبت به جامعه داشته باشیم. برگزاری مراسم «شب‌های تقدیر از امدادگران ایران» این مسئولیت هنر بوده، مسئولیت موسیقی بوده در قبال مسئولیتی که نظام داوطلبی در جامعه داشته است. به هر حال شباهت‌هایی اینها با هم اتفاقاً جالب بود.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با اشاره به برنامه «شب‌های تقدیر از امدادگران ایران» تأکید کرد: مردم همدلی می‌خواهند، همراهی می‌خواهند، غمخوار می‌خواهند، تکیه‌گاه می‌خواهند. هم هلال‌احمر کارش این است و هم هنر کارش این است و این ترکیب امروز برای جمعیت هلال احمر و روز‌های آتی برای اورژانس و آتش‌نشانان است. در این مراسم نوعی پیوند بین خدمت به مردم و هنر را شاهد بودیم.

ربیعی خاطرنشان کرد: من از خانه سینما واقعاً سپاسگزاری می‌کنم، ابتکار خانه سینما خوب بود. دوستان خانه سینما همواره به نوعی اگر هم در سینما نتوانستد با هنر در کنار مردم بودند و من به سهم خودم از آنها سپاسگزاری می‌کنم.