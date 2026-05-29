مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان جزئیات خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ عبدالرحیم تحصیلی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنا گفت: مبلغ خرید گندم پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهها به حساب کشاورزان واریز میشود.
تحصیلی ادامه داد: خرید گندم در استان تا اوایل شهریورماه ادامه دار د و برای این منظور ۳۲ مرکز خرید پیشبینی شده که برآورد میشود ۶۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.