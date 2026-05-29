اردوی تیمهای ملی تفنگ، تپانچه و تراپ کشورمان از ۹ تا ۲۰ خرداد در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رشته تفنگ شرمینه چهل امیرانی از تهران، فاطمه امینی از اصفهان، هلیا خمسه از تهران، نجمه خدمتی از تهران، امیرمحمد نکونام از تهران، هادی غرباقی از قم، پوریا نوروزیان از ایلام و ابوالفضل نعمتی از آذربایجان شرقی به اردو دعوت شدند.
هدایت این تیم را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیرحسین گلپسند و محمدحسین کریمی به عنوان مربی برعهده دارند.
مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان نیز وحید گلخندان از فارس، جواد فروغی از تهران، سجاد پورحسینی از گیلان، محمد رسول عفتی از کرمانشاه، امیرمهدی کرمی از چهارمحالوبختیاری، هانیه رستمیان از مازندران، زینب طوماری از گیلان، سامیه یاسی از هرمزگان، گلنوش سبقت اللهی از اصفهان و فائزه فرهمند از لرستان را به این اردو دعوت کرده است.
اردوی تیم ملی تراپ نیز با حضور مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود. هدایت تیم تراپ کشورمان را علی افسری بر عهده دارد.