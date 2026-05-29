به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور تردد وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور‌های چالوس و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

در جاده چالوس (شمال-جنوب) حدفاصل میچکار تا مجلار و ولی‌آباد، محور هراز مدوده‌های سه‌راهی چلاو، بایجان، سنگلده، گزنک و رینه و آزادراه رشت-قزوین حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امام‌زاده هاشم و محدوده ورودی رودبار ترافیک سنگین است.

تردد وسایل نقلیه در فیروزکوه، قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه قزوین-رشت (جنوب-شمال) وآزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.