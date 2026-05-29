به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی بر ضرورت احیای صنایع‌دستی کمیاب در استان تاکید کرد و گفت: زنجیره تولید پارچه سنتی و تاریخی «بوزو» بازسازی و احیا شود.

مرتضی صفری افزود: در راستای تقویت پیوند بازار‌های سنتی و صنعت گردشگری و احیا و بازسازی پارچه سنتی و تاریخی «بوزو» که در جنوب استان برای دوخت لباس‌های کردی کاربرد دارد برنامه ریزی می‌شود. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اضافه کرد: به دلیل کمبود شدید این پارچه در سال‌های اخیر، با همکاری اتحادیه پارچه‌فروشان می‌توان فرصتی برای بازسازی زنجیره تولید فراهم کرد تا با ایجاد خوشه‌های تولیدی متمرکز برای این نوع پارچه، علاوه بر معرفی هویت فرهنگی ایران به جهان، بستری برای صادرات و ارزآوری کشور فراهم کرد.

پارچه «بوزو» نوعی پارچه قدیمی و اصیل کردستان از پشم، کرک و موی بز است که در دوخت لباس‌های کردی مردانه کاربرد دارد.