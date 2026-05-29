

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس دانشگاه پیام نور بیرجند در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا وسیمای استان با اشاره به اینکه آزمون برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کار آمد به منظور تربیت متقاضیان کار در سطوح مدیریتی برگزار شده است گفت: در خراسان جنوبی ۶۸ نفر در این آزمون شرکت کردند.

آزمون برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کار آمد که در ۴۰ مرکز دانشگاه کشور با حضور حدود هشت هزار نفر برگزار شد، پس از آزمون و دوره‌های مربوطه ۵۰۰ نفر در سازمان‌های مختلف کشور جذبمی شوند.