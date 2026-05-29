چهاردهمین اجلاس بین‌المللی مقامات عالی امنیتی ۱۲۰ کشور جهان با تاکید بر ضرورت همگرایی کشور‌های مستقل در راستای حرکت به سوی نظم جدید چندجانبه در جهان و مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ علی باقری‌کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جمع مقامات عالی امنیتی ۱۲۰ کشور جهان در مسکو گفت: امروز در مناطق مختلف جهان مشاهده می‌شود که ساختار‌های امنیتی وابسته به آمریکا نه تنها ضامن امنیت نیست، بلکه موجب ناامنی می‌شود.

وی افزود: در ربع قرن گذشته، آمریکا با جنگ‌افروزی‌های ویرانگر خود از ایده «خاورمیانه بزرگ»، به ایده نژادپرستانه «اسرائیل بزرگ» رسیده است که هزینه فراوانی در خون، ثروت و سرزمین ملت‌های منطقه ایجاد کرده است.

علی باقری‌کنی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران قدرتی الهام بخش و امنیت ساز است افزود: سیاست همسایگی و تعامل حداکثری ایران در سال‌های اخیر مورد استقبال و موجب اعتماد کشور‌های مختلف قرار گرفت و تجربه نشان داده که هویت و موقعیت ایران هرگونه جنگ افروزی و ماجراجویی در مقابل آن را لاجرم گسترش و توسعه خواهد داد.

وی گفت: بحران و ناامنی در منطقه غرب آسیا دارای ریشه‌های عمیق است، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ریشه بحران‌ها در منطقه دروغ می‌گویند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان افزود: آنها با فریب‌کاری به دنبال حذف آرمان فلسطین و حقوق آن ملت مظلوم از دستورکار منطقه بوده‌اند و به زعم خود فکر می‌کردند که با عادی‌سازی روابط با برخی کشورها، مسئله فلسطین فراموش خواهد شد.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونی در عمل با ارائه پیمانی موسوم به ابراهیم، امنیت منطقه را به چالش کشیدند، چرا که هدف این پیمان، عادی سازی نیست بلکه به اسارت گرفتن کشور‌ها است.

باقری کنی با اشاره به اینکه نام واقعی آن طرح صهیونیستی، «پیمان ابراهیم» نیست بلکه «پیمان فرعون» است، گفت: رژیم صهیونیستی امروز فرعون زمانه است که با کودک کشی و تجاوزگری به دنبال سلطه بر منطقه است.

وی تصریح کرد: پیمان فرعون به دنبال به اسارت کشاندن دولت‌ها و ملت‌هاست و درست پس از ارائه پیمان فرعون و پیشبرد آن در منطقه به کمک آمریکا، منطقه غرب آسیا دچار بی ثباتی و سپس گرفتار چندین جنگ بزرگ شد.

معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: طرح پیمان فرعون نه تنها صلح و ثبات برای منطقه به ارمغان نیاورد بلکه منشأ ناامنی و تهدید علیه ثبات و صلح منطقه شد و اگر پیمان فرعون نبود اساساً هفت اکتبر رخ نمی‌داد.

وی طوفان الاقصی را واکنش طبیعی ملت فلسطین به این طرح تحمیلی دانست و افزود: مبنای این طرح، انحلال آرمان فلسطین و قدس شریف بود و حداقل حمایت‌های منطقه‌ای از فلسطین را منتفی می‌کرد.

باقری کنی گفت: استمرار این طرح فرعونی، موجب گرفتاری بیشتر در باتلاق ناامنی و تسری بی ثباتی خواهد بود.

وی افزود: اصرار دولت آمریکا برای پیوستن طیف وسیعی از کشور‌های منطقه به پیمان فرعون، موجب خلق ناامنی و بی ثباتی در این کشور‌ها است.

معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد: پیمان فرعون با تبدیل کردن کشور‌ها به عوامل رژیم صهیونیستی موجد تهدید برای جمهوری اسلامی ایران است و همانطور که در جنگ‌های اخیر اثبات شد، تحمل نخواهد شد و البته با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

باقری کنی گفت: اینک برای همه مشخص شده است که حضور نظامی آمریکا و هم‌دستی با رژیم صهیونیستی، امنیت منطقه را به چالش می‌کشد که البته کشور‌های میزبان آن بیشترین هزینه را می‌پردازد.