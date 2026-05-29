عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حمایت از دیپلماسی را امتداد اقتدار میدان توصیف کرد و گفت: آمریکاییها باید بپذیرند که در جنگ شکست خوردهاند و وعدههای توخالی و تهدیدهای بی اثر، تأثیری در این واقعیت مهم ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، علاءالدین بروجردی گفت: صحنه مذاکره عرصه دیگری از کارزار دفاع از منافع ملی است، با توجه به اینکه همه جنگها در طول تاریخ یک نقطه آغازین و پایانی دارد، پایان جنگها از طریق مذاکرات سیاسی که با هدف دفاع از منافع ملی صورت بگیرد رقم میخورد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: همانگونه که از رزمندگان عزیزمان در میدان، جانفدایان و مردم شریفمان حمایت میکنیم برای دفاع از مدافعان منافع ملی از مذاکرهکنندگانمان هم حمایت میکنیم.
بروجردی ادامه داد: این حمایت، ضرورت قطعی است، خصوصاً اینکه در صدر تیم مذاکره کننده ما، یکی از سرداران پرافتخار و به نام دوران دفاع مقدس حضور دارند که هم جایگاه والای ریاست مجلس را دارند و هم درک سیاسی عمیقی از تحولات منطقه و جهان و منافع ملی ما دارا هستند؛ بنابراین دفاع از رزمندگان کارزار سیاسی ضرورت قطعی است.
نماینده مردم لارستان در مجلس افزود: این جنگ تحمیلی، پس لرزههای فراوانی داشت. جنگ ۴۰ روزه این تصور غلط که آمریکا شکستناپذیر است و مدعی ابرقدرتی دنیاست فرو ریخت و هیمنه آنرا در هم شکست. در ابن جنگ پایگاههای آنها در منطقه منهدم شد و ناو هواپیمابرشان به عنوان نماد قدرت نظامی این کشور، از منطقه گریخت. این یک شکست جدی برای آمریکا بود.
بروجردی تاکید کرد: آمریکا همچنین نتوانست هیچکدام از اهداف اعلام شدهاش را (تسلیم و تجزیه ایران و بازگشت نفوذ منطقهایش به قبل انقلاب) محقق کند. در کنار آمریکا هم رژیم نامشروع و کودککش صهیونیستی شکست خورد.
وی تصریح کرد: این رویدادها، ایران را به جهانیان به عنوان قدرت نوظهور معرفی کرد؛ آن هم در شرایطی که آمریکاییها سخت تلاش میکردند تا ایران را ضعیف و ناتوان جلوه دهند. این جنگ نشان داد که ایران نه تنها ضعیف نیست، بلکه قادر است برابر قدرتهای بزرگ بایستد و پیروز شود.
نماینده مردم لارستان گفت: منطقه ما به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع انرژی، تأثیرات فراوانی بر اقتصاد جهانی دارد. استمرار وضعیت جنگی، اقتصاد آشفته فعلی جهان را به مراتب آشفتهتر خواهد کرد. دستاورد ما در این جنگ، گسترش حیطه حاکمیت ما به تنگه هرمز است که یک تحول مهم در منطقه باقی خواهد ماند.
بروجردی افزود: آمریکاییها به دنبال راهی برای خروج آبرومندانه از باتلاقی هستند که در آن فرو رفتهاند. به همین دلیل، آنها دوستان خود در منطقه را تشویق میکنند تا در این زمینه پیشگام شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به اینکه آیا آمریکا پس از این تجربه، همچنان میتواند از عبارت «همه گزینهها روی میز است» برای تهدید ایران استفاده کند؟ گفت: این لفاظیها و تهدیدها آنقدر تکراری و پوشالی شدهاند که ارزش خود را در سطح منطقه و جهان از دست داده است. آمریکاییها باید بپذیرند که در این جنگ تحمیلی شکست خوردهاند. این وعدههای توخالی و تهدیدهای بیاثر، هیچ تأثیری در واقعیت مهم شکست آنها نخواهد داشت.
بروجردی افزود: یکی از مطالبات ما پرداخت خسارت از سوی آمریکا. با توجه به اینکه صدها میلیارد دلار به کشور ما ضرر وارد شده است، آمریکا به عنوان عامل اصلی تحمیل این جنگ، باید خسارت وارده را بپردازد. این یک مطالبه اولیه و جدی است. کشورهای منطقه که با در اختیار قرار دادن خاک خود به عنوان پایگاه برای نیروهای مهاجم، عملاً در این خسارتها شریک بودهاند، باید سهم خود را ایفا کنند. ما به هیچ وجه نباید از این حق مسلم خودمان در دریافت غرامت و بازسازی، کوتاه بیاییم.
وی تصریح کرد: طبیعتاً، وضعیت ایران پس از جنگ کاملاً قبل از جنگ متفاوت خواهد بود و ما دارای قدرتی بسیار فراتر از قدرت معمولی دوران صلح خواهیم بود.
بروجردی ادامه داد: عملیات کور و وحشیانه دشمن، مانند حمله به مردم مظلوم، دانشآموزان بیدفاع، کودکان معصوم، ناوشکن بدون سلاح «دنا» که منجر به شهادت بیش از صد نفر از عزیزانمان شد، و همچنین حمله به بیمارستانها و کتابخانهها، مصداق بارز وحشیگری مغول و اسکندر است. این اقدامات نشان داد که مدعیان تمدن، در واقع کشوری ضدتمدن هستند و هیچ بویی از انسانیت نبردهاند و هیچ احترامی برای هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی قائل نیستند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: همانگونه که امام شهیدمان (ره) فرمودند اگر دشمن بار دیگر حمله کند، جنگ محدود به چارچوب جغرافیای جمهوری اسلامی نخواهد ماند و منطقهای خواهد شد. در حال حاضر هم پاسخ نیروهای مسلح ما به آمریکا «فرامنطقهای» خواهد بود. چرا که آمریکا پایگاهها و منافعی را در خارج از حیطه منطقه ما برای خود تعریف کرده است. ما در جهت دفاع از حیثیت ملی خود، این حق را برای خود قائل هستیم که مناطقی را که در آن منافع متجاوز قرار دارد، مورد حمله قرار دهیم